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Ассистентский хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» отыграться с 0:4 и победить «Коламбус»

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Reuters

В американском Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей голы на счету Джейсона Цукера (дубль), Джейка Гюнцеля, Дэнтона Хайнена и Сидни Кросби. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счет три результативные передачи.

У «Коламбус» шайбы забросили Эмиль Бемстрем, Лэйн Педерсон, Патрик Лайне и Лиам Фуди. Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко очков не набрал.

Ранее сообщалось, что Малкин занял чистое 47-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

36-летний россиянин перешел в «Питтсбург» в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля 2022 года он подписал новый контракт с «Пингвинз». Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.

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Хоккей. НХЛ
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