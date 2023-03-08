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Форвард «Питтсбурга» Малкин занял чистое 47-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Gene J. Puskar/AP

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял чистое 47-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» 36-летний россиянин записал на свой счет два ассиста. Эти результативные действия стали для нападающего 1210-м и и 1211-м соответственно (467 шайб и 744 результативные передачи) в 1044-м матче в карьере в НХЛ.

По количеству набранных очков Евгений Малкин превзошел бывшего форварда «Филадельфии Флайерз» и двукратного обладателя Кубка Стэнли Бобби Кларка (1210 очков в 1144 играх) и занял чистое 47-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Малкин перешел в «Питтсбург» в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля 2022 года он подписал новый контракт с «Пингвинз». Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб обменял своего защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».

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Хоккей. НХЛ
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