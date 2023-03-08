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«Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» и по сумме двух матчей вышел в 1/4 финала ЛЧ

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Peter Cziborra/Reuters

Лондонский «Челси» на своем поле встречался с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

Голами в составе английской команды отметились Рахим Стерлинг и Кай Хаверц, который со второй попытки реализовал пенальти. В первый раз немецкий полузащитник «с точки» попал в правую штангу, однако после проверки VAR арбитр принял решение повторить удар. Со второй попытки он снова пробил низом в правый угол, на этот раз уложив мяч под самую штангу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодня, 8 марта, ответные матчи 1/8 финала сыграют немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен», а также английский «Тоттенхэм Хотспур» и итальянский «Милан». Обе встречи начнутся в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что лиссабонская «Бенфика» разгромила «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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