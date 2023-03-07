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У РФС возникли проблемы с назначением судей из-за травмированных и отстраненных арбитров

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РИА Новости

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) столкнулся с проблемами с выбором арбитров на матчи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сложности с выбором судей произошли из-за того, что некоторые арбитры не смогут отработать матч из-за травм или дисквалификаций. Среди травмированных арбитров называются Ян Бобровский, Кирилл Левников и Василий Казарцев. Отстраненные из-за ошибок судьи: Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой.

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут с 10 по 12 марта.

Ранее глава судейского корпуса РФС Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод, который произошел в матче 18-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

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Футбол. Чемпионат России
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