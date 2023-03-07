Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал причины вызова десяти игроков «Спартака» в сборную России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, который во время своей профессиональной карьеры забил семь мячей за сборную России, высказался о наличии десяти игроков московского «Спартака» в расширенном списке игроков национальной команды на мартовский сбор.

«Там качественные футболисты, хорошо подготовились, очень неплохо вышли из зимней паузы, поэтому и вызвали их. Сейчас в сборную надо брать тех, кто готов на данный момент, а не тех, кто был готов в прошлом году или будет готов дальше. Нужны те, кто даст результат сейчас, потому что все ждут от сборной хорошей игры и победы. Поэтому надо брать тех, кто готов действовать на максимальных скоростях и находится в хорошем игровом тонусе», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

Валерий Карпин и его тренерский штаб опубликовали список из 41 игрока, предварительно включенных в состав сборной России на мартовский сбор. В него попали легионеры Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»), но не попал забивший три мяча в первом туре после возобновления чемпионата РПЛ форвард Артем Дзюба («Локомотив»).

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть