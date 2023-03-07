Булыкин назвал причины вызова десяти игроков «Спартака» в сборную России

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, который во время своей профессиональной карьеры забил семь мячей за сборную России, высказался о наличии десяти игроков московского «Спартака» в расширенном списке игроков национальной команды на мартовский сбор.

«Там качественные футболисты, хорошо подготовились, очень неплохо вышли из зимней паузы, поэтому и вызвали их. Сейчас в сборную надо брать тех, кто готов на данный момент, а не тех, кто был готов в прошлом году или будет готов дальше. Нужны те, кто даст результат сейчас, потому что все ждут от сборной хорошей игры и победы. Поэтому надо брать тех, кто готов действовать на максимальных скоростях и находится в хорошем игровом тонусе», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

Валерий Карпин и его тренерский штаб опубликовали список из 41 игрока, предварительно включенных в состав сборной России на мартовский сбор. В него попали легионеры Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»), но не попал забивший три мяча в первом туре после возобновления чемпионата РПЛ форвард Артем Дзюба («Локомотив»).

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.