Гаджиев: смена спортивного гражданства Тикнизяном — его личное дело

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении. Специалист подчеркнул, что это личное дело самого футболиста. Кроме того, заметил Гаджиев, подобные случаи были и в прошлом.

«Это его сугубо личное дело, особенно в ситуации, когда российские клубы и сборные не имеют возможности участвовать в официальных играх. Кроме того, многие игроки, которые не попадали в сборную России, играли и в прошлом за другие команды. К примеру, в «Анжи» был Руслан Агаларов — он в российскую сборную никак не мог попасть, зато сыграл одну игру за сборную Узбекистана. Тогда как раз там был главным тренером россиянин Владимир Сальков. Я не вижу в этом ничего такого. Это личное дело каждого человека.

Другое дело, если бы мы были участниками турнира, он был бы нашим лидером. А так, он — этнический армянин. Пусть играет», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал логичным решение армянина играть за сборную Армении.