Экс-футболист «Спартака» Кечинов считает, что Дзюба получит вызов в сборную России

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что форвард столичного «Локомотива» Артем Дзюба буден вызван в национальную команду России. Его слова передает «Чемпионат».

«Наверное, Валерий Карпин решил, что пока рано Дзюбу вызывать. Все-таки была только одна игра, где он себя проявил. Пройдет месяц, другой, Артем тоже будет вызван в сборную — даже не сомневаюсь», — сказал Кечинов.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, при каком условии Артем Дзюба сможет получить вызов в сборную России.