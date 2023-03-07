Экс-тренер «Спартака» назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, при каком условии нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба сможет получить вызов в сборную России, передает Metaratings.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артем будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — заявил Чернышов.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал непопадание нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный список сборной Росси на мартовский сбор.