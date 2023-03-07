Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФШР высказались о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказался о том, что российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское, передает «Чемпионат.com».

«Отмечу, что Федерация шахмат России никак не может на это повлиять. Это какие-то человеческие причины. Может быть, той же Александре, учитывая, что она живет в Париже, проще принимать участие в турнирах в европейских странах, чем летать в Китай, Индонезию или на Бали», — заявил Ткачев.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Ранее сообщалось, что почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что Александра Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии с 3 марта 2023 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть