В ФШР высказались о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказался о том, что российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское, передает «Чемпионат.com».

«Отмечу, что Федерация шахмат России никак не может на это повлиять. Это какие-то человеческие причины. Может быть, той же Александре, учитывая, что она живет в Париже, проще принимать участие в турнирах в европейских странах, чем летать в Китай, Индонезию или на Бали», — заявил Ткачев.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Ранее сообщалось, что почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что Александра Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии с 3 марта 2023 года.