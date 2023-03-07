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Находящегося в зоне СВО бойца ММА представили к награде

Российского бойца ММА Владимира Минеева, находящегося в зоне СВО, представили к награде

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FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева, находящегося на Украине в зоне специальной военной операции, наградят почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».

Cоответcтвующее поcтановление, подпиcанное предcедателем Ульяновcкой городcкой думы Ильей Ножечкиным, опубликовано на cайте органа.

Свой последний бой в ММА Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде.

32-летний спортсмен становился чемпионом мира и Европы по профессиональному кикбоксингу.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко подвергся критике за совместное фото с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

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