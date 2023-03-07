Тренер сборной России Родионенко: отстранение Винер законно, надо уметь проигрывать

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер не стало дня нее неожиданным.

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики (FIG) приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

«Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Это решение не одного человека. Это не сделано просто вдруг. Когда-то это должно было случиться. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина осудила FIG за решение о дисквалификации Ирины Винер.