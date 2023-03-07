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Писарский ответил одноклубнику Фролову на предложение пожить жизнью учителя или шахтера

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pfcks.ru

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Владимир Писарский ответил своему одноклубнику Евгению Фролову.

Ранее Фролов предложил Писарскому пожить жизнью учителя или шахтера в ответ на его слова о заслуженных зарплатах футболистов.

«Комментарий Фролова? Возможно, он не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал футболист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 16 играх, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона лиги с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее Писарский рассказал, как работал за 20-30 тысяч рублей.

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Футбол. Чемпионат России
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