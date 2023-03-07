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Фролов о словах Писарского про зарплаты футболистов: пусть попробует пожить жизнью учителя, шахтера

Вратарь «Крыльев» Фролов не согласился со словами Писарского о зарплатах футболистов

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Анна Шаймарданова/РИА «Новости»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал слова партнера по команде Владимира Писарского, который ранее назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными».

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 16 играх, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона лиги с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что форвард в зимнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». По информации Transferamakt, рыночная стоить Писарского составляет €2,5 млн.

Ранее Писарский подтвердил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов.

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Футбол. Чемпионат России
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