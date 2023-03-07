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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей голами отметились Владислав Гавриков (34-я минута), Филлип Дано (40), Майки Андерсон (48) и Адриан Кемпе (60). В составе «столичных» шайбы забросили Расмус Сандин (32) и Александр Овечкин (43).

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» Овечкин записал на свой счет 61 очко (36 голов + 25 ассистов).

«Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка в 65 матчах. «Вашингтон» располагается на 12-й позиции на «Востоке» с 68 баллами в 65 играх.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ за всю историю турнира до 78 шайб.

Овечкин, занимающий второе место в этом списке, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 816. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.

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Хоккей. НХЛ
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