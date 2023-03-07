В «Спартаке» предположили, каким наказанием отделается Промес по делу в Нидерландах

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об обвинениях в адрес игрока команды Квинси Промеса в нанесении телесных повреждений своему брату.

«Насколько я в курсе, по делу, связанному с наркотиками, обвинений нет вообще. Последняя ситуация, с судом, связанным с нанесением телесных повреждений двоюродному брату, — насколько знаю, прокуратура выдвинула серьезные пожелания в виде ареста как наказания, но думаю, до этого не дойдет. Скорее всего, будет или примирение сторон, или суд вынесет абсолютно адекватное решение, чтобы футболист остался игроком «Спартака», — передает слова Мележикова «Рейтинг букмекеров».

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Летом прошлого года его обязали выплатить компенсацию пострадавшему. В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Также футболиста подозревают в передаче €250 тыс. торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее Андрей Ещенко пошутил о невызове Квинси Промеса в сборную России.