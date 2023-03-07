Игрок «МЮ» Бруну Фернандеш может лишиться капитанской повязки

В «Манчестер Юнайтед» появились сомнения по поводу постоянного капитанства португальского полузащитника Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Daily Mail.

Игрок сборной Португалии подвергся резкой критике за свое раздражительное поведение в воскресном матче против «Ливерпуля». В частности, многие были раздражены тем, что Фернандеш проигнорировал болельщиков клуба, уходя с поля. Во время матча с «Ливерпулем» он также позволил себе толкнуть судью в спину.

Многих в «Юнайтед», включая игроков, раздражало поведение Фернандеша на поле в минувшее воскресенье. В клубе еще до матча с «Ливерпулем» возникло ощущение, что португалец не годится на роль капитана. Он получил особый статус после того, как Гарри Магуайр плотно сел на скамейку запасных и лишился этой привилегии. В качестве потенциальных игроков, претендующих на роль нового капитана, называются Давид де Хеа, Рафаэль Варан и Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

Ранее сообщалось, что тен Хаг заставил игроков «МЮ» слушать радостные крики футболистов «Ливерпуля».