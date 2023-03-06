Хоркина осудила Международную федерацию гимнастики за решение о дисквалификации Винер

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить на два года от работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной Ирину Винер.

«Ирина Александровна сделала очень многое для мировой художественной гимнастики. Я уже и не говорю про советскую и российскую. И перед ее заслугами у кого-то поднялась рука...

Благодаря и ее знаниям, и умениям художественная гимнастика популярна в мире. Жалко, что у них будут скучные Олимпийские игры», — сказала Хоркина «Спорт-Экспрессу».

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее Хоркина заявила, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху нужно уйти со своего поста. Вчера, 29 декабря, он сообщил, что санкции против российских атлетов должны оставаться в силе.