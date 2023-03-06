Миранчук и Головин вызваны на мартовский тренировочный сбор сборной России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В число игроков, вызванных на тренировочное мероприятие, вошел 41 человек. В список включены российские футболисты, выступающие за зарубежные клубы — Антон Миранчук из итальянского «Торино», а также Александр Головин из клуба французской Лиги 1 «Монако».

Вратари: Антон Шунин, Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Сослан Джанаев, Илья Помазун.

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Максим Осипенко, Артем Макарчук, Александр Солдатенков, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Станислав Магкеев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Ильзат Ахметов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Иван Обляков, Алексей Миранчук, Александр Головин.

Нападающие: Федор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев, Владимир Писарский, Константин Тюкавин.

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис критично высказался о работе российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной России по футболу.