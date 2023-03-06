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Экс-футболист ЦСКА Попов: армейцы закончили второй тайм против «Сочи» за упокой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-футболист московского ЦСКА Денис Попов высказался о поражении столичного клуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Первый тайм армейцы начали за здравие, а второй закончили за упокой. Замены сработали у «Сочи», поэтому Джорджевич забил два мяча», — сказал Попов.

Подопечные Курбана Бердыева одержали победу со счетом 2:0. Вышедший на замену Лука Джорджевич откликнулся на длинный заброс Артура Юсупова и в бою 1 на 1 переиграл Игоря Акинфеева. Через шесть минут черногорский форвард оформил дубль.

Ранее почетный глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уровне иностранных тренеров, когда-либо работавших в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В настоящий момент в клубах РПЛ работает пять иностранных тренеров («Спартак», «Оренбург», «Динамо», «Урал» и «Краснодар»).

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Футбол. Чемпионат России
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