Представитель Дзюбы рассказал, с кем были самые сложные переговоры по трудоустройству игрока

Леонид Гольдман, представитель нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, что в 2022 году самые сложные переговоры по трудоустройству игрока в 2022 году были с турецким «Фенербахче».

«Самые сложные были с «Фенербахче». Сага тянулась с позапрошлой зимы, когда Артем ещё был в «Зените». Мы отложили ее на лето, потом была история с тренером», — сказал Гольдман в видео, которое опубликовано в Telegram-канале Nobel.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее бывший тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о хет-трике Артема Дзюбы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».