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Олимпийский чемпион Кожевников предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его достижениях в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Никакие результаты Овечкина уже не удивляют. Он идет к своей цели. Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет самым величайшим игроком. Думаю, что в этом году это точно не случится. А вот через год или два – да», – сказал Кожевников.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 52 заброшенные шайбы и 25 результативных передач в 59 матчах.

Всего на счету Александра Овечкина 1470 очков за карьеру в НХЛ: 815 заброшенных шайб и 655 результативных передач.

Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу. Россиянин набрал шесть очков после возвращения из России, куда он уезжал в связи со смертью отца.

Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что Овечкин обогнал Стэна Микиту по количеству набранных очков в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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