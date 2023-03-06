Футболисты ЦСКА убрались в своей раздевалке после выездного поражения от «Сочи»

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА убрались в своей раздевалке после поражения в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» (0:2). Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Пресс-служба «Сочи» выложила в Telegram-канал фото из раздевалки ЦСКА. Московская команда оставила на столе бумажку с надписью: «До встречи в Москве!»

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок!» — говорится в записи футбольного клуба «Сочи».

В первом тайме команды голов не забили. На 30-й минуте встречи Виллиан Роша хотел вынести мяч из собственной штрафной, но попал по ноге Владиславу Сарвели. Арбитра Владислава Безбородова пригласили на просмотр эпизода на VAR, однако он не углядел нарушений со стороны бразильца и не назначил одиннадцатиметровый удар.

В середине второго тайма «армейцы» здорово подали угловой, и Мозес пробил Сослана Джанаева. Однако, судья отменил гол из-за офсайда у бразильского защитника. Через пять минут отличились уже игроки «Сочи». Вышедший на замену Лука Джорджевич откликнулся на длинный заброс Артура Юсупова и в бою 1 на 1 переиграл Игоря Акинфеева. Через шесть минут черногорский форвард оформил дубль.

После этой игры «Сочи» набирает 28 очков и забирается на седьмое место, опережая «Оренбург» и «Краснодар». ЦСКА остается на пятом месте.

Последние четыре встречи между командами заканчивались победой москвичей.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре между армейской командой и «Сочи».