Рой Кин о поражении «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7 — цирк снова в городе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение манкунианцев от «Ливерпуля». Его слова передает Sky Sports.

«Это всегда беспокоит меня применительно к «Ман Юнайтед». На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с «Вест Хэмом» – и цирк вновь вернулся в город в «Ман Юнайтед», – сказал Кин.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен действиями игроков своей команды в матче против «Ливерпуля».