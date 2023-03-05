Экс-форвард ЦСКА Масалитин о голе Мойзеса из офсайда: у него, наверное, ногти длиннее

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об игре 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейской командой и «Сочи».

По его словам, команда под руководством Владимира Федотова сумела создать лишь один голевой момент за 90 минут поединка.

«У ЦСКА моментов не было, за исключением незасчитанного гола. У Мойзеса там, наверное, ногти длиннее — я не понял, почему судья в том эпизоде дал свисток. Обнимал он там рукой соперника — как можно было определить по ней, получает ли он преимущество или нет? Это что-то вообще непонятное. Ну, не засчитали и не засчитали.

ЦСКА надо что-то менять впереди. Не может все зависеть от действий, сыгранности Карраскаля и Медины. Они уже какую игру ничего не показывают на поле. Конкуренции у них нет, это плохо.

Самое интересное, что и следующую игру они начнут в стартовом составе», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу подопечных Курбана Бердыева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Масалитин назвал невнятной игру ЦСКА против «Сочи».