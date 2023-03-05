«Сочи» впервые обыграл ЦСКА после ухода Федотова

Сегодня в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своем поле принимал ЦСКА. Подопечные Курбана Бердыева одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме команды голов не забили. На 30-й минуте встречи Виллиан Роша хотел вынести мяч из собственной штрафной, но попал по ноге Владиславу Сарвели. Арбитра Владислава Безбородова пригласили на просмотр эпизода на VAR, однако он не углядел нарушений со стороны бразильца и не назначил одиннадцатиметровый удар.

В середине второго тайма «армейцы» здорово подали угловой, и Мозес пробил Сослана Джанаева. Однако, судья отменил гол из-за офсайда у бразильского защитника. Через пять минут отличились уже игроки «Сочи». Вышедший на замену Лука Джорджевич откликнулся на длинный заброс Артура Юсупова и в бою 1 на 1 переиграл Игоря Акинфеева. Через шесть минут черногорский форвард оформил дубль.

После этой игры «Сочи» набирает 28 очков и забирается на седьмое место, опережая «Оренбург» и «Краснодар». ЦСКА остается на пятом месте.

Последние четыре встречи между командами заканчивались победой москвичей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», отправив в ворота соперника семь безответных мячей.