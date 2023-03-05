Попова о победе Петросян в финале Гран-при России: она выполнила программу максимум

Фигуристка Бетина Попова оценила победу Аделии Петросян в финале Гран-при России.

«Петросян удалось победить с таким большим отрывом за счет сложнейшего контента. Четверной флип — это не шутки. Она с ним справилась уверенно и эффектно. У нее был очень сложный набор. Она выполнила программу максимум», — сказала Попова «Газете.Ru».

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.