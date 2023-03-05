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Чесноков: Медведев спокойно сможет снова подняться на вершину рейтинга ATP

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Mathias Schulz/Global Look Press

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о том, может ли Даниил Медведев в скором времени вернуться на верхнюю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). По мнению специалиста, сейчас спортсмен показывает очень хорошую игру и может скоро снова стать первой ракеткой мира.

«Он выиграл три турнира подряд — я думаю, что это феноменальный результат. Но это не те турниры, если говорить об игроке, который в прошлом году был первым в мире. По тому уровню, какой он сейчас показывает, он играет как первый-второй-третий в мире. Он спокойно может подняться. Ему сейчас не так много нужно защищать, потому что до «Ролан Гаррос» он не показал ничего сверхъестественного», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

В 2022 году Медведев впервые стал первой ракеткой мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. Накануне россиянин выиграл турнир АТР 500 в Дубае, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:2. До этого он выбил из борьбы первую ракетку планеты серба Новака Джоковича.

Ранее Чесноков восхитился победами Медведева над Джоковичем и хорватом Борной Чоричем.

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