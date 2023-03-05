Врач Авербах: фигуристу Костомарову очень повезет, если он останется живой

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах прокомментировал сообщения о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«По всем фактам известным нам из разных источников можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой. К сожалению, все известные факты говорят об обратном, но будем надеяться на лучший исход.

Организм сыпется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. В любом случае, это инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», — передает слова специалиста Sport24.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

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