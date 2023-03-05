Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Махачева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике россиянина Ислама Махачева.

«Мы пока что не обсуждали это. Во время поединка с Волкановски он доминировал в октагоне. Мы решим позже, какой бой будет для него следующим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Алекс Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Ислама Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев сфотографировался вместе с украинским боксером Василием Ломаченко.