Поддержавший россиян украинский теннисист рассказал об отказе играть за сборную Украины

Украинец Олег Приходько, ранее выразивший поддержку российским теннисистам, рассказал об отказе выступать за сборную Украины по теннису.

«ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это ни парадоксально. Так что играть за сборную планов нет», — цитирует Приходько портал «Большой теннис Украины».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом — как, например, в теннисе.

При этом в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал справедливыми возможные санкции к Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) в связи с недопуском к турнирам российских и белорусских спортсменов.