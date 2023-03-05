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Поддержавший россиян украинский теннисист рассказал об отказе играть за сборную Украины

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Global Look Press

Украинец Олег Приходько, ранее выразивший поддержку российским теннисистам, рассказал об отказе выступать за сборную Украины по теннису.

«ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это ни парадоксально. Так что играть за сборную планов нет», — цитирует Приходько портал «Большой теннис Украины».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом — как, например, в теннисе.

При этом в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал справедливыми возможные санкции к Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) в связи с недопуском к турнирам российских и белорусских спортсменов.

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