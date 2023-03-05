Овечкин вышел на 16-е место по количеству очков в истории НХЛ

В ночь на 5 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 8:3.

В составе «Вашингтона» дублем и результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому хоккеист вышел на 16-е место по общему количество очков в истории НХЛ, обойдя легендарного канадского нападающего Стэна Микиту.

Теперь на счету Овечкина 1470 очков за карьеру: 815 голов и 655 передач.

Список рекордсменов НХЛ по общему количеству очков в истории:

1. Уэйн Гретцки: 2857 очков (894 шайбы+1963 передачи)

2. Яромир Ягр: 1921 очко (766 шайб+1155 передач)

3. Марк Мессье: 1887 очков (694 шайбы+1193 передачи)

…

15. Сидни Кросби: 1482 очка (544 шайбы+938 передач)

16. Александр Овечкин: 1470 очков (815 шайб+655 передач)

17. Стэн Микита: 1467 очков (541 шайба+926 передач).

По итогам встречи с «Сан-Хосе» Овечкина признали первой звездой матча.

После этой победы «Вашингтон» с 68 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 48 баллами расположился на последней строчке Запада.

В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Лос-Анджелес Кингз» 7 марта. Начало в 6:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ.