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Российского вратаря поменяли после пяти пропущенных шайб в матче НХЛ

Вратаря «Колорадо» Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб в матче с «Далласом» в НХЛ

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NHL

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев пропустил пять шайб в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

27-летний голкипер был заменен в концовке второго периода встречи, в котором его команда уступила со счетом 3:7.

В текущем сезоне Георгиев провел 42 матча, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 113 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (дубль), Миро Хейсканен, Джо Павелски, Мэйсон Марчмент, Радек Факса и Уайатт Джонстон. У «Колорадо» голы на счету Самуэля Жирара, Эндрю Кольяно и Эвана Родригеса.

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов завершил встречу без набранных очков.

Ранее российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о совете, который ему дал Сергей Федоров во время совместной игры за «столичных».

Россияне провели вместе концовку сезона-2007/08, когда Федорова обменяли из «Коламбус Блю Джекетс». Ему на тот момент было 38 лет, Овечкину — 23 года. Они также вместе отыграли сезон-2008/09.

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Хоккей. НХЛ
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