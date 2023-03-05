Украинская теннисистка может сыграть с россиянкой в финале турнира в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла представительницу США Даниэль Коллинз в полуфинале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 250 в американском Остине, призовой фонд которого превышает 250 тыс. долларов.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

В финале Костюк сыграет с победительницей встречи между россиянкой Варварой Грачевой и американкой Кэти Волынец.

Для Костюк это первый финал турнира WTA.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшего в Дубае (ОАЭ).

За победу Медведев получит $533 990 в качестве призовых, а Рублев за выход в финал — $287 320.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).