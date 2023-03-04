«Четвертый гол? Надо знать меру»: Дзюба о первом хет-трике за «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от первого хет-трика за железнодорожников, оформленного в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

Четвертый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал в прошедшей встрече победу со счетом 3:1.

Дзюба забил впервые после возвращения в Россию. Напомним, что сезон-2022/23 Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако впоследствии покинул команду, разорвав контракт. В начале февраля футболист подписал соглашение с «Локо».

Благодаря победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале TENNISI высказался о двойственном отношении к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.