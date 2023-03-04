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Первый хет-трик Дзюбы после возвращения в РПЛ помог «Локомотиву» обыграть «Ростов»

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 4 марта в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Хет-триком в составе железнодорожников отметился нападающий Артем Дзюба, который отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. Единственный мяч «Ростова» на 87-й минуте забил Николай Комличенко, позволивший команде Валерия Карпина избежать разгромного проигрыша.

Дзюба забил впервые после возвращения в РПЛ. Напомним, что сезон-2022/23 Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако впоследствии покинул команду, разорвав контракт. В начале февраля футболист подписал соглашение с «Локо».

Благодаря победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

В 19-м туре красно-зеленые 11 марта сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». «Ростов» 12 марта проведет домашнюю встречу с «Пари Нижний Новгород».

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

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Футбол. Чемпионат России
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