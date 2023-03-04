Федун обвинил арбитра Мешкова в убийстве интриги в чемпионате России

Экс-президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» Виталия Мешкова в убийстве интриги в чемпионате России.

Судья не засчитал мяч форварда красно-белых Александра Соболева на последних минутах встречи. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», — передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» остается на десятой строчке.

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