Слуцкий объяснил негатив к Дзюбе

Бывший тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале TENNISI высказался о двойственном отношении к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Потому что он личность, все говорит, гипернезависимый, никогда не отталкивается от чьего бы то ни было мнения, а лепит все, что считает нужным. А это вызывает определенный негатив.

Все, что ему присуще и многое дает на поле, перетекает и в какие-то другие вещи, которые иногда становятся очень публичными, сильно известными», – сказал Слуцкий.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. Он провел уже два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее Виктор Булатов усомнился в способностях Дзюбы изменить игру «Локомотива».