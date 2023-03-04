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Экс-футболист Булатов усомнился в способностях Дзюбы изменить игру «Локомотива»

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РИА Новости

Бывший игрок «Торпедо» Виктор Булатов высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе. Его слова передает Metaratings.

«Нужно, чтобы 10 полевых игроков не выпадали из ритма. Дзюба в этом плане выпадает. И по движению не успевает, и скорость уже не та. Голы он забьет, принесет пользу, при верховых подачах он силен. Но я не уверен, что он способен привнести краски в игру «Локомотива» и радикально изменить свою карьеру», — сказал Булатов.

8 февраля 34-летний Дзюба в статусе свободного агента подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.

С августа по ноябрь 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл пять матчей за «Адану», причем ни одного не провел полностью.

Ранее футболист «Ростова» Данила Прохин рассказал о шутках Дзюбы над одноклубниками.

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