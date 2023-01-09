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«Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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David Berding/USA TODAY Sports

На стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле (США) закончилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой «блюзменов» со счетом 3:0.

На девятой минуте первого периода счет в матче открыл Брэндон Саад, которому ассистировали Джейк Нейборс и Колтон Парэйко. За шесть минут до окончания третьей двадцатиминутки удвоил преимущество «Сент-Луиса» нападающий Брэйден Шенн с передачи Саада. За несколько секунд до конца матча Шенн отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Таким образом, «Миннесота» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» располагается на десятой позиции в Западной конференции, имея в активе 43 балла.

11 января «Миннесота» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 3:00 по московскому времени. В этот же день «Сент-Луис» примет на своем льду «Калгари Флэймз». Матч начнется в 3:00 мск.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» с минимальным счетом обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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