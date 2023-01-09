Источник: украинский хавбек Малиновский перейдет в «Марсель» в понедельник за €13 млн

Украинский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Руслан Малиновский продолжит карьеру во французском «Марселе».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник Малиновский пройдет медосмотр и подпишет полноценный контракт с «Марселем». Отмечается, что сумма сделки составит €10 млн плюс €3 млн в качестве бонусов.

Ранее переход Малиновского в «Марсель» подтвердил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии украинец принял участие в 14 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малиновского составляет €18 млн.

После 16 туров «Аталанта» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 28 очков. Возглавляет чемпионат Италии «Наполи», набравший 44 балла.