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Голевой пас Кузьменко не спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Виннипегом»

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Bob Frid/Reuters

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча, прошедшая на стадионе «Канада Лайф Центр» в Виннипеге, закончилась победой хозяев со счетом 7:4.

В составе победителей заброшенным шайбами отличились Кайл Коннор (хет-трик), Николай Элерс, Морган Бэррон и Дилан Демело. За «Ванкувер» забили Джей Ти Миллер, Джек Студничка, Бо Хорват и Шелдон Дрис. Российский нападающий Андерей Кузьменко отметился одной результативной передачей.

Таким образом, «Виннипег» поднялся на второе месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 53 очка. «Ванкувер» с 37 баллами занимает 12-ю позицию на Западе.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в матче против «Каролины Харрикейнз» оформил первый хет-трик в карьере.

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Хоккей. НХЛ
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