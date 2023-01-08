Умер бронзовый призер ЧМ по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Динамит

Умер бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1978 года в составе сборной Бразилии Роберто Динамит, передает сайт клуба »Васко да Гама».

Отмечается, что игрок, которому было 68 лет, умер от рака кишечника.

Динамит выступал за бразильский клуб «Васко да Гама», каталонскую «Барселону» и «Португезу» из Бразилии. В 1983 году Динамит стал серебряным призером Кубка Америки. В финале Бразилия проиграла Уругваю (0:2).

Ранее экс-игрок французского «ПСЖ» и сборной Камеруна Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет после сердечного приступа.

«ПСЖ» выражает соболезнования семье и близким Модеста», — говорится в сообщении.

Последним клубом М'Бами был французский «Гавр», за который он выступал с 2014 по 2015 год. В 2000 году М'Бами стал олимпийским чемпионом в составе камерунской национальной команды.

Также М'Бами выступал за марсельский «Олимпик», испанскую «Альмерию», «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.