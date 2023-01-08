Шведская лыжница Карлссон рассказала о своем состоянии после обморока на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своем самочувствии после произошедшего инцидента на финише забега в гору в рамках престижной многодневки «Тур де Ски».

После завершения гонки лыжнице стало плохо, ей была оказана медицинская помощь.

«Профессиональный спорт негативно сказывается на здоровье. Это совсем не полезно. Я мало что помню, но черничный суп привел меня в чувство», — сказала Карлссон в интервью TV2.

Лыжница заняла 15-е место. После забега она долго лежала на снегу. Позже выяснилось, что она упала в обморок, после чего ей оказали помощь медицинские работники. Ее унесли с трассы на носилках. Организаторы соревнований попросили не показывать происходящее в эфире.

Карлссон, несмотря на результат гонки, стала победительницей «Тур де Ски».

Карлссон является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. В 2022 году в составе эстафетной команды она завоевала бронзу Олимпиады, которая проходила в Пекине.

Ранее сообщалось, что Карлссон находится в сознании после падения на горном этапе «Тур де Ски».