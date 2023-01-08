Промоутер Гаджиев предположил, что Хабиб «окунется поглубже в футбол»

Президент AMC Fight Nigths Global Камил Гаджиев предположил, чем может заняться бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после ухода из ММА-индустрии, передает Sport24.

О решении Нурмагомедова полностью покинуть ММА стало известно 8 января.

«Хабиб любит футбол и хорошо в нем разбирается. Думаю, будем его чаще наблюдать на футбольных полях. Приобретение футбольного клуба? Хорошая мысль! Мне кажется, он окунется поглубже в футбол», — заявил Гаджиев.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что российский боец Вячеслав Василевский поделился размышлениями о решении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью покинуть ММА-индустрию.