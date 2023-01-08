Экс-игрок «Аль-Насра» Абубакар: потренировавшись с Роналду, убедился, что он хуже Месси

Бывший нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар поделился мнением о нападающем саудовского клуба Криштиану Роналду, передает Mundo Deportivo.

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду. И после тренировок с Криштиану я убедился, что был прав», — сказал Абубакар.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее саудовский «Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром, чтобы заявить португальца Криштиану Роналду.

Напомним, «Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за лимита на легионеров. Теперь в команде восемь иностранных игроков, в том числе Роналду.