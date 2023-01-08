Шведскую лыжницу Фриду Карлссон унесли на носилках после этапа «Тур де Ски»

Шведскую лыжницу Фриду Карлссон унесли на носилках после забега в гору, который состоялся в рамках многодневки «Тур де Ски».

Лыжница заняла 15-е место. После забега она долго лежала на снегу. Позже выяснилось, что она упала в обморок. Сейчас ей оказывают помощь медицинские работники. Ее унесли с трассы на носилках. Организаторы соревнований попросили не показывать происходящее в эфире.

Победительницей этапа стала француженка Дельфин Клодель, второе место заняла Хейди Венг из Норвегии. Тройку сильнейших замкнула американка Софи Локли.

Карлссон является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. В 2022 году в составе эстафетной команды она завоевала бронзу Олимпиады, которая проходила в Пекине.

Ранее французского горнолыжника Виктора Мюффа-Жанде госпитализировали после жесткого падения на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Адельбодене.

Мюффа-Жанде задел лыжей одну из стоек и упал, а затем врезался в защитное ограждение.