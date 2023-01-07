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Бердыев: совместными усилиями мы должны подтвердить серебряные медали ФК «Сочи»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер ФК «Сочи» Курбан Бердыев дал первое интервью в этом статусе. Он выразил надежду, что ему удастся построить команду, которая сможет подтвердить завоеванное в прошлом сезоне звание серебряного призера чемпионата России. По словам Бердыева, на ту команду было приятно смотреть, и он рассчитывает построить в «Сочи» подобную игру.

«Ребятам сказал на собрании, что тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим завоеванное серебро.

Я очень рад видеть ребят, с которыми работал, потому что хорошо знаю их и их возможности. Надеюсь, все будет нормально.

Задачи? Прежде всего, создать боеспособный коллектив, который был в команде, когда она выиграла серебро. Было приятно смотреть, как та команда играла в обороне и в атаке — нам бы хотелось это вернуть», — приводит слова Бердыева официальный Telegram-канал «Сочи».

Ранее сообщалось, что Бердыев провел первую тренировку с «Сочи».

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Футбол. Чемпионат России
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