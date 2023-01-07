Экс-тренер «Спартака» Рианчо: Каррера может остановить гегемонию «Зенита»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Думаю, если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой. Каррера давно доказал, что он хорошо знает российский футбол», — сказал Рианчо.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал двух игроков красно-белых, которых он приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб чемпионата Италии.