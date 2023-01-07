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Российский боксер Бивол может сменить весовую категорию ради боя с Альваресом

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Мир бокса

Российский боксер Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию ради боя с мексиканцем Саулем Альваресом, передает ТАСС.

«Дмитрий может провести реванш с Канело во втором среднем весе, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира. Посмотрим, пойдет ли на это Альварес», — заявили в команде россиянина.

В нынешнем году Бивол дважды успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), поочередно победив Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Бой против Рамиреса состоялся 6 ноября, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Ранее всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала россиянина, чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола боксером года.

«От имени WBA я награждаю вас за результаты на ринге не только в этом году, но и в прошлом, за приложенные вами усилия и целеустремленность», — заявил во время церемонии награждения президент WBA Хильберто Мендоса.

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