Хавбек «Химок» Гулиев: не исключаю, что буду играть за Азербайджан

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев заявил, что не исключает того, что в дальнейшем будет выступать за сборную Азербайджана, передает «РБ Спорт».

Хавбек родился в Москве, однако его отец родом из Азербайджана. Гулиев вызывался в молодежные сборные России, однако за основную национальную команду так и не дебютировал.

«Я могу играть за сборную Азербайджана. Нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не команду России», — заявил Гулиев.

Гулиев пополнил состав подмосковного клуба летом 2022 года. До этого он также играл в московском «Спартаке», «Анжи», «Ростове» и тульском «Арсенале», откуда в дальнейшем и перешел в «Химки».

В 2019 году он стал участником скандала с избиением пешехода. Сообщалось, что футболист не остановился на своей машине на красный сигнал светофора, а после этого вступил в конфликт с одним из пешеходов, которого избил.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал решение 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк сменить спортивное гражданство и начать выступать за Швейцарию.